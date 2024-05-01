الزمالك يعلن انتهاء أزمة لاعبه السابق أحمد بلحاج بعد سداد متأخراته

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن انهاء الزمالك قضية المغربي أحمد بلحاج بعد سداد مستحقاته عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :"نهاية أزمة لاعبنا السابق أحمد بلحاج و الزمالك يسدد له مستحقاته المتأخرة المقدرة بمليون و 400 ألف جنيه ".

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.