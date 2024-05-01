عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن انتهاء أزمة لاعبه السابق أحمد بلحاج بعد سداد متأخراته

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن انهاء الزمالك قضية المغربي أحمد بلحاج بعد سداد مستحقاته عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب مينا ماهر :"نهاية أزمة لاعبنا السابق أحمد بلحاج و الزمالك يسدد له مستحقاته المتأخرة المقدرة بمليون و 400 ألف جنيه ".

 

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اتحاد العاصمة الجزائري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بركان المغربي هضة بركان المغربي فريق اتحاد العاصمة الجزائري نادي الزمالك مينا ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ