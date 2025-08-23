بحوث الصحراء: خزانات لحصاد المياه لتعظيم الاستفادة من الأمطار في مطروح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ مركز بحوث الصحراء مجموعة من خزانات حصاد المياه بمنطقة الأدوية في محافظة مطروح، ضمن خطة تنموية تستهدف تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الشرب والزراعة وتربية الماشية وذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث، ضمن أنشطة مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، في إطار جهود المركز لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحسين سبل العيش في المجتمعات الصحراوية.

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي لمشروع “برايد”، أن المشروع ينفذ حاليًا عددًا من الأنشطة الهادفة إلى تحسين الوضع المائي والمعيشي للأهالي، من خلال استخدام تقنيات متطورة في حصاد المياه وتخزينها، بما يتماشى مع رؤية المركز لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس أمير عبد اللطيف، أخصائي الآبار بإدارة المياه والأراضي بالمركز، أن هناك تركيزًا كبيرًا على إنشاء آبار وخزانات أرضية في بطون الوديان والمناطق المنخفضة، حيث يجري حاليًا تنفيذ عدد من الخزانات في منطقة وادي المدور، ضمن خطة العام الجاري لتحسين استخدام المياه في الزراعة والأنشطة اليومية.

وأشاد عدد من أعضاء روابط منطقة الأدوية بالمشروع، مؤكدين أن هذه المبادرات ساعدت في تحقيق استقرار مائي واقتصادي للأسر، من خلال توفير مصادر مياه دائمة وموثوقة للاستخدامات المختلفة، خاصة في ظل تحديات الجفاف ونقص الموارد.

تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية مركز بحوث الصحراء للتوسع في مشروعات حصاد المياه، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية الزراعية بالمناطق