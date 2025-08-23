هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق أو أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب

صلاة الضحى من السنن المؤكدة التى واظب عليها النبي وأوصى بأدائها لفضلها العظيم وسماها بصلاة الأوابين، ولكن قد ينشغل الكثير عن أدائها فى وقتها ويتساءلون هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق أو أثناء الأذان؟ وسوف نستعرض الإجابة عن هذه التساؤلات فى السطور التالية.

هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء يقولون إن هناك أوقاتا يكره فيها الصلاة، وهى بعد الفجر وإلى شروق الشمس ووقت الشروق، ثم بعد العصر الى وقت غروب الشمس ووقت غروبها.

ولفت خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، الى انه ينبغى أن يحرص المسلم على أن يجعل صلاة الضحي إلى قبل صلاة الظهر ب10 دقائق إذا انشغل عن أدائها قبل ذلك، فهذا هو الأحوط والافضل على مذهب الشافعية.

هل يجوز أداء صلاة الضحى مع أذان الظهر؟

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، لأنها بذلك خرجت عن وقتها.

وأوضح أن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس ويستحب أن يؤخر لمدة ثلث ساعة وتمتد حتى قبل الظهر بعشر دقائق فقط.

يستحب القراءة بسورة «الشمس» «والضحى»، والكافرون، والإخلاص في صلاة الضحى، والأمر على سبيل الاستحباب فمن شاء أن يقرأ فيهما بما تيسر له، فلا حرج في ذلك، فالأمر على السعة، وبعض الأئمة الشافعية ذكروا أن صلاة الضحى تصلى بسورتي الإخلاص والكافرون، حتى لو تكررت الركعات، ذلك ولأن سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن الكريم.

هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟

قال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ان صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز قضاؤها إذا فاتت الإنسان في حالة وجود عذر أو نسيان.

واستدل بحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، فكما نرى أن النبي ﷺ أوصى بهذه السنن الثلاث".

وأشار إلى أن من فاتته صلاة الضحى بسبب انشغاله أو نسيانًا، فله أن يقضيها بعد فوات وقتها، وقد أجاز بعض الفقهاء ذلك.

فضل صلاة الضحى

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إن صلاة الضحى تعدل ثلاثمائة وستين صدقة، وهو عدد مفاصل جسم الإنسان؛ يقول سيدنا رسول الله: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». [أخرجه مسلم].

وتابع: وللمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصلها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

كما يؤدي المسلم واجباته الحياتية والوظيفية وله على ذلك أجر من الله سبحانه، والاجتهاد في النوافل خير ما ينشغل به العبد في وقت فراغه، بما لا يؤثر على عمله أو وظيفته.