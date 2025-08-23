قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
الاحتلال الإسرائيلي يصدر 60 ألف أمر تجنيد ضمن عملية "عربات جدعون 2"
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي ؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم المولد النبوي الشريف يُعد من الأعمال المشروعة التي يثاب عليها المسلم، باعتباره لونًا من ألوان الشكر لله تعالى على أعظم نعمة أُنعم بها على البشرية، وهي مولد النبي محمد ﷺ.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى الدار عبر موقعها الرسمي، حول مدى مشروعية صيام يوم المولد النبوي الشريف، لمن اعتاد ذلك على سبيل الشكر لله.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا اليوم هو من أعظم الأيام التي تجلت فيها رحمة الله للعالمين، وأن الاحتفاء به – سواء بالصيام أو بأي مظهر من مظاهر الفرح المشروع – يعكس الامتنان لله، ويدل على محبة النبي الكريم، وهي من أصول الإيمان.

وأضافت أن ما اعتاده السائل من تخصيص هذا اليوم بالصيام يُعد فعلاً حسنًا ومشروعًا، وهو صورة من صور التعبير عن الشكر للمُنعِم، ومظهر من مظاهر الاقتداء برسول الله ﷺ، الذي اعتاد صيام يوم الإثنين – وهو يوم مولده – كما ورد في الأحاديث الصحيحة.

وأشارت الدار إلى أن الاحتفال بذكرى المولد لا يقتصر على الصيام فقط، بل يشمل مختلف مظاهر الفرح المشروع، من اجتماع الناس لقراءة السيرة النبوية، وإنشاد المدائح، والتصدق، وتقديم الطعام، والتوسعة على الأهل والناس، وكل ما فيه إعلان للمحبة والتقدير لرسول الله ﷺ.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]، موضحة أن هذا قسم إلهي بحياة النبي، وهو ما يدل على عظيم مكانته عند ربه.

و أوردت حديث النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، موضحة أن محبته جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأن كل ما يعبر عن تلك المحبة – كالصيام والاحتفال بالمولد – يدخل في دائرة القربات والطاعات.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بأن أشكال الاحتفال بمولد النبي ليست محددة أو محصورة، وإنما تشمل كل ما يعبّر عن الفرح والسرور بهذه المناسبة الجليلة، التي ترتبط بظهور النور الإلهي في العالم.

المولد النبوي صيام يوم المولد دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مي حلمي

مي حلمي تخطف الانظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

محمد شعبان

محمد شعبان عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة الثانية

منتخب التايكوندو

مصر تحقق 8 ميداليات في بطولة أفريقيا للشباب للتايكوندو بنيجيريا

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد