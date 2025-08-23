هل يجوز صيام يوم المولد النبوي ؟.. دار الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم المولد النبوي الشريف يُعد من الأعمال المشروعة التي يثاب عليها المسلم، باعتباره لونًا من ألوان الشكر لله تعالى على أعظم نعمة أُنعم بها على البشرية، وهي مولد النبي محمد ﷺ.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى الدار عبر موقعها الرسمي، حول مدى مشروعية صيام يوم المولد النبوي الشريف، لمن اعتاد ذلك على سبيل الشكر لله.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا اليوم هو من أعظم الأيام التي تجلت فيها رحمة الله للعالمين، وأن الاحتفاء به – سواء بالصيام أو بأي مظهر من مظاهر الفرح المشروع – يعكس الامتنان لله، ويدل على محبة النبي الكريم، وهي من أصول الإيمان.

وأضافت أن ما اعتاده السائل من تخصيص هذا اليوم بالصيام يُعد فعلاً حسنًا ومشروعًا، وهو صورة من صور التعبير عن الشكر للمُنعِم، ومظهر من مظاهر الاقتداء برسول الله ﷺ، الذي اعتاد صيام يوم الإثنين – وهو يوم مولده – كما ورد في الأحاديث الصحيحة.

وأشارت الدار إلى أن الاحتفال بذكرى المولد لا يقتصر على الصيام فقط، بل يشمل مختلف مظاهر الفرح المشروع، من اجتماع الناس لقراءة السيرة النبوية، وإنشاد المدائح، والتصدق، وتقديم الطعام، والتوسعة على الأهل والناس، وكل ما فيه إعلان للمحبة والتقدير لرسول الله ﷺ.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]، موضحة أن هذا قسم إلهي بحياة النبي، وهو ما يدل على عظيم مكانته عند ربه.

و أوردت حديث النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، موضحة أن محبته جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأن كل ما يعبر عن تلك المحبة – كالصيام والاحتفال بالمولد – يدخل في دائرة القربات والطاعات.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بأن أشكال الاحتفال بمولد النبي ليست محددة أو محصورة، وإنما تشمل كل ما يعبّر عن الفرح والسرور بهذه المناسبة الجليلة، التي ترتبط بظهور النور الإلهي في العالم.