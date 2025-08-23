دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول .. اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم السبت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية، وهو شهر المولد النبوي الشريف.

هلال ربيع الأول

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال ربيع الأول شهر المولد النبوي الشريف، بعد صلاة المغرب غدا السبت الموافق 29 من شهر صفر، 23 من شهر أغسطس.

وقالت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السبت القادم بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر ربيع الأول 1447هـ، انتظرونا بعد صلاة المغرب على الصفحة، اللهم صلّ على الحبيب المصطفى وآله وصحبه وسلم”.

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عند رؤية هلال الشهر الهجري «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

موعد شهر ربيع الأول

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ، وعن موعد مولد النبي اعتمادآ علي الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 (29 من شهر صفر 1447 هـ)، وهو يوم الرؤية الشرعية.

واضاف رابح عبر بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، بينما يتراوح بقاؤه في سماء باقي محافظات الجمهورية بين 15 إلى 16 دقيقة.

كما سيرى الهلال في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدة تتراوح بين 7 إلى 21 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية فسوف يكون يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ فلكيًا.

موعد المولد النبوي

كما اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.