برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية

في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع احدى الشركات اليابانية على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9”، اتفق الجانبان على تطبيق برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية.

وصرحت نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية بأن البرنامج الذي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق “كوروريو جونيور” (Kururio Junior)، يستهدف تعلم أساسيات البرمجة بطريقة تطبيقية سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم والإبداع لدى الطلاب، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/ 2026 في المدارس المصرية اليابانية.

كما تم بحث إطلاق برنامج حديث لدعم مادة الرياضيات (SPL) لجميع طلاب المدارس المصرية اليابانية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل مستوى كل طالب بشكل فردي، مع تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم دعم مخصص يضمن تحسين الأداء الأكاديمي بفاعلية.

ويأتي هذا في إطار التعاون والشراكة الوثيقة بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم، ليعكس التزام الوزارة بتبني حلول تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المدارس المصرية اليابانية العام الدراسي القادم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : فقد تم إعداد منهج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفق أحدث مخرجات التعليم المعتمدة من وزارة التعليم اليابانية لمدارسها

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يركز مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على التطبيق العملي بعد تقديم المعلومة، ويولي اهتمامًا خاصًا بتعليم البرمجة من خلال برمجة الألعاب الإلكترونية، بما يطور مهارات الطلاب وصولاً إلى تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي