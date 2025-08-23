إنطلاق الأسبوع 3من الخطة التدريبية لسقارة غداً وتنفيذ 6 دورات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثالث للخطة التدريبية للعام الحالي 2025 / 2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد الموافق 24 أغسطس وحتى 27 أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 200 متدرب في 6 برامج تدريبية نوعية تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية في مختلف المجالات.

الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن بناء كوادر محلية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة يأتي في صدارة أولويات الوزارة ، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري وترجمة لرؤية القيادة السياسية لبناء جهاز إداري كفء وفعّال، قادر على خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنظيم 6 برامج تدريبية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية يشهد تنظيم 6 برامج تدريبية متنوعة تتضمن تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، وتطوير الإدارات الهندسية، وورشة عمل خطط بناء القدرات التفاعلية، والتخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية، وخبير تدريب بالإدارة المحلية، وتحديث ملفات التصالح وتراخيص البناء.