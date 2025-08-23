قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
أخبار البلد

إنطلاق الأسبوع 3من الخطة التدريبية لسقارة غداً وتنفيذ 6 دورات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثالث للخطة التدريبية للعام الحالي 2025 / 2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد الموافق 24 أغسطس وحتى 27 أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 200 متدرب في 6 برامج تدريبية نوعية تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية في مختلف المجالات.

الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن بناء كوادر محلية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة يأتي في صدارة أولويات الوزارة ، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري وترجمة لرؤية القيادة السياسية لبناء جهاز إداري كفء وفعّال، قادر على خدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنظيم 6 برامج تدريبية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية يشهد تنظيم 6 برامج تدريبية متنوعة تتضمن تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، وتطوير الإدارات الهندسية، وورشة عمل خطط بناء القدرات التفاعلية، والتخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية، وخبير تدريب بالإدارة المحلية، وتحديث ملفات التصالح وتراخيص البناء.

التنمية المحلية منال عوض الدورات التدريبية مركز سقارة

المزيد

