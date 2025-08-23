بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي

يبحث المواطنون بعد تحديث تطبيق انستا باي الأخير، عن رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد، على تطبيق إنستا باي، خاصة بعد إعلان عن عطل اليوم وأمس، والذي يعد إنستا باي واحدا من أبرز التطبيقات المصرفية الرقمية في مصر.

إذ يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وإجراء التحويلات المالية اللحظية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال الهواتف المحمولة، وهو ما جعله يحظى بشعبية واسعة بين العملاء الباحثين عن حلول مصرفية حديثة وسريعة وآمنة.

تطبيق إنستا باي

حدود المعاملات على تطبيق إنستا باي

حدد التطبيق سقف المعاملات اليومية والشهرية لكل عميل، وجاءت على النحو التالي:

الحد الأقصى لكل معاملة: 70 ألف جنيه.

الحد اليومي لكل بنك: 120 ألف جنيه.

الحد الشهري لكل بنك: 400 ألف جنيه.

رسوم المعاملات لتطبيق إنستا باي

تطبق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها.

كما تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر 50 قرشا للمعاملة الواحدة، مع منح كل عميل 10 استعلامات مجانية شهريا.

أما رسوم دفع الفواتير فتخضع للتعريفة الخاصة بكل خدمة، في حين تطبق نفس رسوم التحويل على عمليات التبرع.

وأشار التطبيق إلى أن هذه الرسوم سارية منذ الأول من أبريل 2025.

مزايا الدفع اللحظي عبر إنستا باي

من بين المزايا التي يوفرها التطبيق إمكانية استخدام عنوان دفع لحظي بديل عن رقم الحساب البنكي، على شكل (name\@instapay)، مما يسهل استقبال الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانا.

كما يتيح ربط رقم الهاتف المحمول مباشرة بالحساب البنكي المسجل، مع إمكانية تحديد الحساب الرئيسي في حال امتلاك أكثر من حساب، وهو ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في إدارة معاملاتهم.

نتائج المعاملات الفورية علي تطبيق إنستا باي

يوفر التطبيق تحديثات لحظية لحالة كل معاملة، وتشمل:

معاملة ناجحة: يتم إضافتها مباشرة إلى حساب المستفيد.

معاملة مرفوضة: تعاد قيمتها إلى حساب المرسل خلال دقائق.

معاملة قيد التنفيذ: في انتظار تأكيد بنك المستفيد لإتمامها أو رفضها.

بهذه التحديثات المستمرة، يواصل تطبيق إنستاباي تعزيز كفاءته وتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

تطبيق إنستا باي مش شغال

وقد أعلن تطبيق إنستا باي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء تحديثات جديدة على أنظمة التطبيق، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و23 أغسطس 2025، في الفترة من الرابعة صباحا وحتى السادسة صباحا.

وأوضح التطبيق أن الخدمة قد تتأثر خلال هذا التوقيت لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، مقدما شكره للعملاء على تفهمهم وتعاونهم.