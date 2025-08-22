قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

التحذير مستمر.. متى ينتهي تحديث تطبيق إنستاباي وما مدة التوقف؟

أحمد أيمن

لا يزال يتساءل مستخدمو تطبيق إنستاباي عن موعد انتهاء تحديث التطبيق، وذلك بعد نشر تحذيرا للمستخدمين بشأن التحديث الجديد.. فمتى ينتهي التحديث؟

جدير بالذكر أن تطبيق إنستاباي يشهد زيادة مستمرة في الإقبال على الخدمات المقدمة من خلاله، حيث يوفر التطبيق نظام المدفوعات اللحظية عبر الهاتف لتسهيل التحويلات المالية للعملاء.

ما هي خدمة إنستاباي؟

يمكن تعريف إنستا باي كتطبيق مرخص ومعتمد من قبل البنك المركزي المصري، يهدف إلى توفير خدمة المدفوعات اللحظية. 

تم تطوير هذا التطبيق بالاشتراك مع شركة بنوك مصر، حيث يسعى لتسهيل العمليات المالية اليومية للمستخدمين.

رسوم السحب من إنستاباي

أعلن البنك المركزي في أبريل 2025 عن بدء فرض رسوم على عمليات التحويل عبر تطبيق إنستا باي، حيث بدأت البنوك المصرية بتطبيق هذه الرسوم اعتباراً من الأول من الشهر ذاته. وتم تحديد الرسوم الجديدة على النحو التالي:

تبلغ رسوم التحويل 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، بينما سيتم تطبيق رسوم مقدارها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

تأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي شهدته خدمة إنستا باي منذ إطلاقها في أبريل 2022، والتي قدمت خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

حدود السحب من إنستاباي

حدد البنك المركزي أيضًا حدود السحب من التطبيق والتي جاءت على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة هو 70,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية هو 120,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية يصل إلى 400,000 جنيه مصري.

كيفية التسجيل في إنستاباي

للاستفادة من خدمات إنستاباي، يجب على العميل اتباع خطوات التسجيل التالية:

تحميل التطبيق عبر «جوجل بلاي» لمستخدمي أندرويد أو متجر آبل لمستخدمي الآيفون.
تأكيد رقم الهاتف المحمول.
تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة.
تفعيل خاصية البصمة لفتح التطبيق.
اختيار اسم البنك الذي تتعامل معه.
إضافة بيانات البطاقة البنكية.
إدخال رقم الحساب البنكي.
إدخال رقم سري IPN PIN لضمان سرية المعلومات.

موعد انتهاء تحديث إنستاباي

أصدر تطبيق إنستاباي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنويها هاما لعملائه بشأن إجراء تحديثات جديدة على أنظمة التطبيق، موضحا أن عملية التحديث ستتم يومي الجمعة والسبت الموافقين 22 و23 أغسطس 2025، وذلك خلال الفترة من الرابعة صباحا وحتى السادسة صباحا.

وأكد تطبيق أنستا باي أن الخدمة قد تتأثر لمدة 15 دقيقة فقط خلال هذا التوقيت، موجها الشكر للمستخدمين على تفهمهم وتعاونهم.

