التنمية المحلية: انتهاء المرحلة الثالثة من تقييم جائزة جدير للتميز والإبداع

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الثالثة من تقييم جائزة "جدير" للتميز والإبداع الإداري لكوادر الإدارة المحلية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف تشجيع الإبداع والتطوير في الجهاز المحلي، موضحة أن مراحل التقييم شملت الفرز المستندي واستيفاء مسوغات الترشيح، والتقييم الفني الأولي للملفات الأكثر توافقًا مع معايير الجائزة، والتقييم الفني النهائي للمقترحات والمرشحين الأكثر تميزًا،مؤكدة استمرار الوزارة في دعم البرامج التدريبية والمبادرات التحفيزية التي ترفع من كفاءة الجهاز المحلي وتخدم خطط التنمية في المحافظات.

مرحلة الاختبارات النهائية

وأوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة أن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لإجراء مرحلة الاختبارات النهائية والمقابلات الشخصية لجائزة جدير أمام اللجنة العليا لها، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين الفائزين، مؤكدًا أن الجائزة تمثل حافزًا قويًا للعاملين بالمحليات نحو التميز والإبداع وتبني أفكار غير تقليدية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.