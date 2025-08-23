قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
توك شو

أمراض القلب والسكر والجفاف.. مخاطر قلة تناول المياه على مدار اليوم

إسراء صبري

تحدث خالد يونس، استشاري الباطنة بالمركز القومي للبحوث عن مخاطر قله تناول المياه على مدار اليوم، قائلا: المياه هي حياة وأساس كل شيء على كوكب الأرض.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الدراسات أوضحت أن  هرمون الكورتيزون يحدث له تغير في النسب مع الجفاف والعطش، متابعا: الجفاف يؤثر بزيادة إفراز هرمون الكورتيزون لدى الشخص.

واسترسل: المياه وقله تناولها تؤثر على العديد من الأمور في الجسم، كما أنها قد تتسبب في حدوث إصابات في القلب، منوها بأن هرمون الكورتيزون يتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم، والذي يرتفع مع الشعور بالعطش.

وأوضح أن جسم الانسان يحتاج إلى 2 لتر من المياه يوميا، وعلى الإنسان تناول كميات كبيرة من المياه يوميا، مشددا على أن كمية المياه تختلف وفقا للمجهود الذي يبذله الجسم على مدار اليوم.

