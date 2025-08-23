أمراض القلب والسكر والجفاف.. مخاطر قلة تناول المياه على مدار اليوم

تحدث خالد يونس، استشاري الباطنة بالمركز القومي للبحوث عن مخاطر قله تناول المياه على مدار اليوم، قائلا: المياه هي حياة وأساس كل شيء على كوكب الأرض.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الدراسات أوضحت أن هرمون الكورتيزون يحدث له تغير في النسب مع الجفاف والعطش، متابعا: الجفاف يؤثر بزيادة إفراز هرمون الكورتيزون لدى الشخص.

واسترسل: المياه وقله تناولها تؤثر على العديد من الأمور في الجسم، كما أنها قد تتسبب في حدوث إصابات في القلب، منوها بأن هرمون الكورتيزون يتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم، والذي يرتفع مع الشعور بالعطش.

وأوضح أن جسم الانسان يحتاج إلى 2 لتر من المياه يوميا، وعلى الإنسان تناول كميات كبيرة من المياه يوميا، مشددا على أن كمية المياه تختلف وفقا للمجهود الذي يبذله الجسم على مدار اليوم.