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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وأنت في البيت.. طريقة سهلة لاستخراج تصريح السفر «اعرفها»

تصريح سفر
تصريح سفر

استخراج تصريح سفر إلكتروني يبحث عنه الكثيرون سواء ممن انتهت فترة تجنيدهم، أو رغبة البعض في السفر بقصد التنزه، أو زيارة أقارب، أو العمل بالخارج، لذلك أتاح الموقع الرسمي لوزارتي الدفاع والداخلية، استخراجه بطريقة سهلة وبسيطة.

استخراج تصريح سفر إلكتروني

تتيح الحكومة العديد من خدماتها أونلاين، ومن بينها، استخراج تصريح سفر إلكتروني، عبر خطوات سهلة، تتضمن “وجود جهاز كمبيوتر أو هاتف شخصي، وإدخال بيانات محددة، وتحديد سبب ومكان السفر".

وتسعى الحكومة عبر إتاحتها للخدمات الإلكترونية، إلى تسهيل إجراءات السفر على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، بدلا من الوقوف فى طوابير، حيث يمكن الحصول على الخدمة “أونلاين”.

كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني| الخطوات كاملة

من غير مشاوير .. خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني

خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني من مصر

يمكن استخراج تصريح السفر من التجنيد إلكترونيا عبر خطوات سهلة وبسيطة تتضمن ما يلي:

- يتم الدخول إلى رابط موقع إدارة التجنيد والتعبئة العامة.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة استخراج تصريح سفر إلكتروني.

- وتتضمن خطوات الحصول علي تصريح السفر تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

- فى هذه الخطوة يتم دفع الرسوم المقررة عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

- بعدها يتم كتابة تاريخ السفر واتجاه السفر والغرض من السفر.

- فى هذه الخطوة يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.

- الضغط على تسجيل البيانات ثم طباعة تصريح السفر، أو الاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

تصريح سفر

استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

يمكن من خلال تطبيق وزارة الداخلية استخراج تصريح سفر عبر هذه الخطوات:

- يتم تحميل تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول.

- بعدها يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم النقر على أيقونة "استخراج تصريح سفر".

- يتم ملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وموقف التجنيد ومدة السفر والغرض من السفر.

- دفع رسوم تصريح السفر.

- يتم طباعة تصريح السفر.

يذكر أن مدة صلاحية تصريح السفر الإلكتروني من 3 إلى 6 أشهر، حسب الغرض من السفر، كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.

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