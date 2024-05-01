راقصة ورسائل مثيرة.. تفاصيل ليلة حناء لـ إعلامية تثير السوشيال ميديا |شاهد

احتفلت مقدمة البرامج لينا الطهطاوي بليلة حناء مثيرة بحضور صديقاتها.

وكانت “لينا” قدّمت الكثير من الفقرات بليلة الحنة غير تقليدية.

وظهرت لينا وهي تمسك بهاتفها المحمول وترسل رسالة صوتية لكل الموجودين، وعندما استمعوا له لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، ووجهت لينا رسالة لصديقتها لتعبر عن حبها الكبير لهن وأنها سعيدة بوجودهن الدائم معها في كل خطوة جديدة من خطوات حياتها.

وبعدها أهدت لينا الطهطاوي صديقاتها هدايا، ووضعت أمام كل واحدة منهن صندوقا مكتوبا عليه أسماءهن، وبه هدايا.

كما حضرت فقرة أحيتها راقصة وسط تفاعل كبير من لينا وصديقاتها.

ومن بين الحضور الفنانة هنا الزاهد وشقيقتيها والمذيعة ميرهان عمرو.