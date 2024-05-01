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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مات في حصة الألعاب.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن وفاة طالب المحلة

صدى البلد

كتب الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، منشورا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن السكتات القلبية المفاجئة.

وقال الدكتور جمال شعبان، في منشوره “ما زالت السكتة القلبية، وما زال التوقف القلبي المفاجئ، وما زال موت البغتة يغتال الأطفال والشباب، الطفل المتفوق يوسف الجمل في المحلة بمحافظة الغربية، مات في حصة الألعاب في المدرسة بأزمة قلبية مفاجئة”.

وأضاف “رحم الله الفقيد، وتقبله شهيدا، وألهم أهله الصبر والسلوان، غالبا السبب اختلال كهربي في القلب، أو اعتلال في عضلة القلب”.

ونصح شعبان، كاتبا: “على أشقاء الطالب، إجراء فحص شامل للقلب، يشمل، رسم قلب، وموجات صوتية على القلب”.

واستطرد: “يا ريت الأسر تقلل الضغط النفسي على أطفالها وأولادها بسبب التعليم والدروس، ويبقوا تربويين”.

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