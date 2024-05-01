عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

مازيراتي GranTurismo
مازيراتي GranTurismo

أطلق الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات مازيراتي الأيقونة الجديدة للعلامة الإيطالية الشهيرة سيارة جران توريزمو GranTurismo في مصر، والتي تعتبر تجسيدًا للفخامة والأداء، وتمتاز بتصميمها الفريد والأداء الممتاز.

تقدّم جران توريزمو توازنًا مثاليًا بين الأداء الرياضي والراحة أثناء القيادة، مما يجعلها مثالية للسفر على المسافات الطويلة. كما تتميز بمحرك قوي يعزز الأداء والتجربة القيادية.

قال «حمدي الشنتوري» المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إن طرح جران توريزمو الجديدة يمثل عودة مظفّرة للعلامة التجارية، حيث يتم فيها دمج التقاليد مع التطور التكنولوجي والابتكار.

 

مازيراتي تحضر لإطلاق النسخة الكهربائية لـ جران توريزمو وجريكالي

وفي تصريح خاص لموقع «صدى البلد» قال «عبد القادر طلعت» المدير العام لمازيراتي إن الشركة تحضر لدخول سوق السيارات الكهربائية بطرازي جريكالي وجران توريزمو خلال الربع الحالي خارج مصر، بينما ستنطلق النسختين الكهربائيتين خلال العام المقبل في مصر، وذلك بعد تحقيق سيارة جريكالي المبيعات المتوقعة لها بنسختها الحالية في مصر خلال عام 2023"، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم تجارب قيادية استثنائية وتقديم الإثارة للعملاء.

يرجع تاريخ جران توريزمو إلى 75 سنة، حيث تم طرح أول نموذج لها في عام 1947 في معرض جنيف الدولي للسيارات. وتتوفر السيارة بنسختين: مودينا وتروفيو، بمحرك نيتونو من مازيراتي، بقوة 490 حصانًا و550 حصانًا على التوالي.

 

سعر سيارة مازيراتي جران توريزمو 2024

ستتوفر سيارة مازيراتي جران توريزمو رسميًا في السوق المصري بسعر 14 مليون جنيه.

من المتوقع أن تكون السيارة متاحة في صالات "إم تي أي" خلال عام 2024 في مصر، وسيتم طرح النسخة الكهربائية منها، جران توريزمو فولجوري GranTurismo Folgore، في وقت لاحق.

GT -Image 1 PR
GT -Image 1 PR
مازيراتي GranTurismo سعر سيارة Folgore

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

مفتاح إستراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

رفيق زايد.. قيادات الإمارات تنعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

موضوعات متعلقة

أكثر سيارة غاز موفرة في الوقود.. بالأسعار والمواصفات

مفيش حوادث تاني .. قرار أمريكي بإلغاء الفرامل واستخدام تقنية جديدة

مابتسرقش بياناتك.. الصين تنشر قائمة بأكثر السيارات الآمنة

نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

أول سباق بالعالم بين 4 سيارات ذاتية القيادة وسائق بشري.. من سيفوز؟

الصين على عتبات أوروبا.. تراكم السيارات في الموانئ ينذر بكارثة اقتصادية

نصف مليون جنيه انخفاضا في أسعار سيارات كيا بالسوق المصري

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة سيدان في مصر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

ادعموا المهنة تشريعيًا | نقيب الصحفيين يوجّه طلبا لـ مجلسي النواب والشيوخ

بلطجية داخل الأسوار.. القصة الكاملة لاقتحام مدرسة لغات في الهرم| صور

مدينة السيسي .. حكاية أول منطقة ذكية كاملة باسم الرئيس في قلب سيناء

حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية.. اعرف آراء الفقهاء

بهدفي تاو وإمام عاشور.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 بالدوري الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

مات في حصة الألعاب.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن وفاة طالب المحلة

راقصة ورسائل مثيرة.. تفاصيل ليلة حناء لـ إعلامية تثير السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ