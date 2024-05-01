بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

أطلق الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات مازيراتي الأيقونة الجديدة للعلامة الإيطالية الشهيرة سيارة جران توريزمو GranTurismo في مصر، والتي تعتبر تجسيدًا للفخامة والأداء، وتمتاز بتصميمها الفريد والأداء الممتاز.

تقدّم جران توريزمو توازنًا مثاليًا بين الأداء الرياضي والراحة أثناء القيادة، مما يجعلها مثالية للسفر على المسافات الطويلة. كما تتميز بمحرك قوي يعزز الأداء والتجربة القيادية.

قال «حمدي الشنتوري» المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إن طرح جران توريزمو الجديدة يمثل عودة مظفّرة للعلامة التجارية، حيث يتم فيها دمج التقاليد مع التطور التكنولوجي والابتكار.

مازيراتي تحضر لإطلاق النسخة الكهربائية لـ جران توريزمو وجريكالي

وفي تصريح خاص لموقع «صدى البلد» قال «عبد القادر طلعت» المدير العام لمازيراتي إن الشركة تحضر لدخول سوق السيارات الكهربائية بطرازي جريكالي وجران توريزمو خلال الربع الحالي خارج مصر، بينما ستنطلق النسختين الكهربائيتين خلال العام المقبل في مصر، وذلك بعد تحقيق سيارة جريكالي المبيعات المتوقعة لها بنسختها الحالية في مصر خلال عام 2023"، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم تجارب قيادية استثنائية وتقديم الإثارة للعملاء.

يرجع تاريخ جران توريزمو إلى 75 سنة، حيث تم طرح أول نموذج لها في عام 1947 في معرض جنيف الدولي للسيارات. وتتوفر السيارة بنسختين: مودينا وتروفيو، بمحرك نيتونو من مازيراتي، بقوة 490 حصانًا و550 حصانًا على التوالي.

سعر سيارة مازيراتي جران توريزمو 2024

ستتوفر سيارة مازيراتي جران توريزمو رسميًا في السوق المصري بسعر 14 مليون جنيه.

من المتوقع أن تكون السيارة متاحة في صالات "إم تي أي" خلال عام 2024 في مصر، وسيتم طرح النسخة الكهربائية منها، جران توريزمو فولجوري GranTurismo Folgore، في وقت لاحق.