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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل دورتموند وباريس سان جيرمان في نصف نهائي أبطال أوروبا

صدى البلد

كشف الجهازان الفنيان لفريقا دورتموند وباريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة بينهما المقرر اقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

دورتموند ضد بي اس جي
وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

"كوبل، شلوتربيك، سانشو، فولكروج، هوملز، براندت، سابيتزر، ماتسن، إيمري كان، رايرسون، أديمي".

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

"دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، ديمبيلي، فيتينيا، هيرنانديز، نونو مينديز، باركولا، زائير إيمري".

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