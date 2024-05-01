تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

نعي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عمه الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، معلنا الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم.

وجاء في البيان الصادر عن ديوان الرئاسة : “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.



يذكر أن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان هو رفيق درب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، شغل عدة مناصب رسمية رفيعة، وفي 2018 أطلق اسمه على الطريق الرابطة بين العين ودبي.