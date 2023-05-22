جبران يشارك الاجتماع التنسيقي التشاوري لفريق العمال المشارك بمؤتمر العمل العربي

شارك محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الاجتماع التنسيقي التشاوري لفريق العمال بمؤتمر العمل العربي .

وجاء الاجتماع بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد جمال قادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وبحضور ورؤساء الاتحادات العمالية العربية، واعضاء الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجميع الوفود العمالية العربية المشاركة.

ناقش الاجتماع عدد من المقترحات، واختيار اللجان قبل عقد فعاليات مؤتمر العمل العربي الدورة التاسعة والاربعين الفترة الممتدة من ٢٢ - ٢٩ مايو ٢٠٢٣ بالقاهرة.

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