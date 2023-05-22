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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: البحث العلمي قادر على تقديم حلول متميزة لمشكلات المجتمع

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى فعاليات مناقشة بحث بعنوان: "إستراتيجية مقترحة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر في المحافظات الحدودية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة حتى عام 2030"، حضر المناقشة اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الأكاديمية واللواء أركان حرب عماد يماني قائد قوات حرس الحدود وعدد من الخبراء العسكريين. 

جاء ذلك ضمن فعاليات مناقشة بحوث زمالة كلية الدفاع الوطني رقم 52 والتي تقام فعالياتها بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا. 

من ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة وإيجاد بدائل آمنة للشباب، بالتدريب والتأهيل، والمساعدة فى التعريف بفرص الهجرة الآمنة عبر الآليات التى تتيحها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وآخرها المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج.

 وفي السياق ذاته، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الباحث في وضع إقتراحات متميزة، بالتواصل مع خبراء معنيين بالقضية ودراستها دراسة علمية واعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا بحاجة لتكامل الجهود البحثية والتنفيذية لخدمة قضايا التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر في مختلف المجالات، مؤكدة أن البحث العلمي قادر على تقديم حلول متميزة، يمكن البدء في دراسة سبل تنفيذها والاستفادة منها.

كما تناول البحث كيفية إدماج العمالة من المحافظات الأكثر عرضه للهجرة غير المشروعة للعمل فى المشروعات القومية الكبرى ضمن جهود الدولة فى إيجاد وتوفير فرص عمل بديله لهم وكذا محددات وأبعاد ظاهرة الهجرة غير المشروعة والمتغيرات المؤثرة عليها وأسبابها ودوافعها والجهود المصرية لمجابهتها.

كما تناول الباحث الاستراتيجيات المقترحة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر في المحافظات الحدودية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة حتى عام 2030، وسبل تنفيذ تلك الإستراتيجيات. 

وجاءت المناقشة متضمنة موارد مصر فى المحافظات الحدودية والخطط التنموية الحالية حتى عام 2030، ومختلف المشروعات التي يمكن تنفيذها لتعظيم جهود التنمية المستدامة.

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