باحث: التبادل التجاري بين مصر وعمان وصل إلى 570 مليون دولار

قال أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن التبادل التجاري بين مصر وعمان لا يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، حيث أنه لدينا تقارب دبلوماسي كبير في مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة.

وأضاف أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن علاقة مصر بعمان طويلة جدًا، وأبرزها الزيارة التي تمت في بداية عام 2023.

وتابع أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن التبادل التجاري بين مصر وعمان وصل إلى 570 مليون دولار، ومعظم هذه الأرقام تأتي من وارادت مصرية من المواد الخام العمانية، والتي أبزرها المعادن بحوالي 350 مليون دولار.