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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيفا يشيد بجهود العاملين في قطاع الصحة ودعمهم لمسيرة كرة القدم

صدى البلد

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بجهود العاملين في قطاع الصحة علي مستوي العالم ودورهم في الحفاظ علي الصحة العامة ودعمهم لمساهمة ومسيرة  كرة القدم في منح السعادة للمجتمعات.

 
وقال إنفانتينو في كلمته أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس والسبعين لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في جنيف بسويسرا انه يشيد بجهود العاملين بقطاع الصحة  في سبيل الحفاظ على الصحة العامة ودعمهم لمساهمة كرة القدم في منح السعادة وجودة الحياة للمجتمعات.


وحضر الجلسة العديد من الشخصيات البارزة في العالم من بينهم كل من ألان بيرسيت، رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم، وفيليبيج اسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، السيدة جاسيندا أردر بجانب وفود لاكثر من ١٩٤ دولة دولةعضواً في منظمة الصحة العالمية، ومراقبون وأجهزة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى فاعلين غير حكوميين. 


واضاف انفانتينو خلال كلمته والتي تعد الأولى من قبل رئيس الفيفا  أمام اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، آنه يهنئ منظمة الصحة العالميةعلى ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين، في نفس اليوم الذي يخلد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذكرى ال١١٩ لتأسيسه بباريس في فرنسا.


وأوضح :"أنا حاضر هنا اليوم لأن كرة القدم، على غرار كل الرياضات، مفيدة للصحة الجسمانية والعقلية. لكن هذا ليس السبب الوحيد لتواجدي هنا ولكن للاشادة بجهود العاملين بقطاع الصحة ما قبل كورونا وبعدها ".


وأضاف : "إن منظمتنا تتقاسم العديد من نقاط التشابه مع منظمة الصحة العالمية، كلاهما يضمان دولاً أعضاء أكثر من منظمة الأمم المتحدة، وهذا ما يدل على أهمية الصحة وكرة القدم على حد سواء. كلتا المنظمتان تتخذان من سويسرا مقراً لهما، رغم أن تدخلنا يطال جميع بلدان العالم، إضافة إلى أننا نريد أن نتواجد في جميع أنحاء العالم. ثم أن كلتا المنظمتين تهتمان لأمر الناس. كلاهما يوليان أهمية خاصة لإسعاد الناس وتمكينهم من الاستمتاع بحياتهم".

وقد وقع فيفا  ومنظمة الصحة العالمية مذكرة تفاهم سنة ٢٠١٩ واشتركت المنظمتان في عدد من حملات التوعية التي أعقبت الإعلان عن جائحة كوفيد ١٩ في مارس ٢٠٢٠. وبالإضافة إلى الإشادة بنجاح تلك الشراكة من خلال توحيد الجهود من أجل الرفع من التأثيرالإيجابي على حياة ساكني العالم، شدد رئيس FIFA على أهمية السعادة وأثرها على الصحة، وعلى أن هذه السعادة ممكنة التحقق من خلال كرة القدم. 
 

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم قطاع الصحة إنفانتينو الافتتاحية للاجتماع السادس والسبعين لمنظمة الصحة العالمية وفيليبيج اسينتو نيوسي

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