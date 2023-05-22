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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 سجل 2520 جنيها.. أسعار الذهب اليوم .. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" أسعار الذهب اليوم الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣، بعد ارتفاعه عن أمس وقال عماد أحد تجار الذهب بمنطقة شبرا. أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء كبيرة جدا على السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة .


 وأضح أن أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,800 شراء 2,857 جنيها، وعيار 22 بيع 2,567 شراء 2,619 جنيها، وعيار21 بيع 2,450 شراء 2,500 جنيها، وعيار 18 بيع 2,100 شراء 2,143 جنيها، والجنيه الذهب بيع 19,600 شراء20,000 جنيها، والكيلو بيع 2,800,000 شراء 2,857,143 جنيها.


وأضاف أن انسب وقت لشراء الشبكة لكل المقبلين علي الزواج  في هذه الفترة لان هنا انخفاض عن الأسعار سابقًا، وحركة الشراء كبيرة جدًا لإدخار المال.


https://fb.watch/kHgO6uvZ6U/?mibextid=qC1gEa
 

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