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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصديري للصناعات الطبية: مصر تشكل 30% من القوة الإنتاجية الدوائية بأفريقيا

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب أن يكون هناك مسح شامل لشركات الأدوية، لمعرفة النواقص الموجودة، وأن يكون هناك لجنة تعمل على رصد التزامات مصانع الأدوية.

وقال “جورج”، “منذ جائحة كورونا، حدث ارتفاع في المواد الخام لمستلزمات الأدوية من 30% إلى 50%، إضافة إلى مشاكل في سلاسل الإمداد، خاصة من دول أوروبا”.

وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، أن مصر لديها بمفردها 150 مصنعا، مؤكدا أن مصر لها 30% من القوة الإنتاجية الدوائية على مستوى القارة الأفريقية.

 

للصناعات الطبية رئيس الوزراء القارة الافريقية لشركات الأدوية سلاسل الامداد

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