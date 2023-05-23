خبير: البشر هم من يتحكمون بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

أكد الدكتور محمود الكومي، العالم المصري والمتخصص في الذكاء الإصطناعي، أن البشر هم الن من يتحكمون في الذكاء الإصطناعي، مشيرا إلى أن الإنسان هو من أخترعها، ولكنها قد تتطور خلال السنوات القادمة، وتصبح أكثر تقدما.

وقال محمود الكومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن أنه لابد وأن يكون هناك معرفة لدى جميع المواطنين بمفهوم الذكاء الاصطناعي حتى يستطيع الجميع التعامل معه حسب مهنة كل شخص.

كل دول العالم

وتابع العالم المصري والمتخصص في الذكاء الإصطناعي، أن إن عصر الذكاء الاصطناعي الكلي أعطي إشارته بأنه أصبح متواجداً وسيتم نشر ذلك العصر في كل دول العالم، ولم يتوقف على دول بعينها.

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