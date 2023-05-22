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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الداخلية يخطف نقطة ثمينة من الزمالك ويتعادل إيجابيا 1-1

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29  من بطولة الدوري  الممتاز.

تفاصيل المباراة..
بدأ الداخلية اللقاء بلقطة هجومية ليبرز أنيابه للزمالك وينفذ تعليمات علاء عبد العال المدير الفني، ولكن مرت الكرة بسلام على مرمى الأبيض.  وحاول الزمالك رد الهجمة بهجمة سريعا ولكن لم يتمكن من تشكيل كرة خطيرة على مرمى فريق الداخلية، وغاب الاستحواذ طوال 10دقائق من عمر المباراة.


وفي الدقيقة 11من عمر المباراة حرم القائم الأيمن للحارس محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، فريق الداخلية من تسجيل الهدف الأول.
واستمر الداخلية في إحكام دفاعاته وضغط الزمالك ومنعه من الوصول للمرمى.
ومنع محمد صبحي هذه المرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة كرة خطيرة على مرماه بعد تسديدة رائعة من سمير فكري لاعب الداخلية .
 مرر محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة في الدقيقة 21 من عمر المباراة لتصل على رأس سيف الدين الجزيري الذي يسكنها الشباك ويتقدم للزمالك بالهدف الأول.
وأهدر الداخلية فرصة هدف التعادل في الدقيقة 37  من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وتابعها على الزاهدي مهاجم الفريق الذي لم يتمكن من إسكانها الشباك.
أنقذ حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مرمى فريقه من هدف مؤكد من تسديدة ارتدت من محمد صبحي في هجمة للداخلية عن طريق على الزاهدي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف.
وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة سجل سيف الدين الجزيري هدف ثاني للزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.
وطالب لاعبي الزمالك بالعودة لتقنية الـ VAR وتوقفت المباراة لفحص كرة الهدف، وبالفعل قام هلهل حكم المباراة بإلغاء الهدف.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عركلة لاعب الداخلية لحمزة المثلوثي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74من عمر المباراة.
وتصدى زيزو للكرة ولم يحالفه الحظ، وترتطم الكرة في العارضة وتحرم زيزو والزمالك من الهدف الثاني.
وبهذا التعادل يرتفع رصيد كل فريق نقطة واحدة وأصبح الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 28نقطة، بينما يظل الزمالك في المركز الرابع برصيد 47نقطة.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو"  محمود عبد الرازق "شيكابالا". خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.
 
 
تشكيل فريق الداخلية:
المرمى: عماد السيد الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري

 

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