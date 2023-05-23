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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت الفندقية: نفذنا برامج تدريبية لـ36641 متدربا

فنادق - صورة ارشيفية
فنادق - صورة ارشيفية

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء ، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة أبرزها صندوق إعانة الطوارئ للعمال وحجم المصروفات التي منحتها الغرفة في ظل أوقات عصيبة سابقة عاشتها السياحة في مصر .

وعلى ضوء المجهودات المبذولة من قبل ننشر أبرز ما أنجزته غرفة المنشآت الفندقية فى ملف التدريب في السطور القادمة.

أوضح التقرير الصادر عن غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن من خلال لجان متخصصة بالتنسيق بين الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة و الآثار ومديري القطاعات المختلفة من العاملين بسلاسل الفنادق العالمية بالسوق السياحي المصري ، تم إعداد الخطة التدريبية وفقا لأحدث بحث ميداني للاحتياجات التدريبية .

المنشآت الفندقية

أفاد تقرير الغرفة أنه الخطة التدريبية تضمنت مكونات الموضوعات التدريبية لكل تخصص ، الموظفين المستهدفين في كل برنامج ، طرق اختبار المتدربين قبل وبعد التدريب ، جدول تنفيذي لمدة 6 شهور لتسهيل عمل خطط التدريب الداخلية بكل فندق مسبقا ، وبيانات التواصل مع المنسقين المنتشرين بجميع فروع الغرفة لحجز البرامج التدريبية ، و الترتيبات المطلوبة لتنفيذ التدريب ، إتباع نظام المدرب المتجول .

أكد تقرير الغرفة أنه لرفع كفاءة العنصر البشري متمثلا في مدربي الغرفة تم الاتي معهم " تنفيذ برنامج إعداد مدرب لمدة 4 أيام ، تنفيذ دورة اعتماد مدرب لعدد 12 من مدربي ومدربات الغرفة ، إشراق منسقي التدريب بفروع الغرفة بالمحافظات لحضور الدورات التدريبية المختلفة بالإضافة إلى استحداث برامج وفقا لما يستجد من أحداث مثل كوفيد 19 والمحدادات الصحية لتداول الغذاء وسلوكيات التعامل مع السائحين ، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مع جهات دولية بأسعار مخفضة.

وكشف التقرير عن أعداد المتدربين وهم كالتالي "  في عام 2021 من ابريل -ديسمبر  10629 متدربا، وفي 2022 بالفترة يناير -ديسمبر 22678 متدربا، وفي 2023 بالفترة يناير -فبراير 3334 متدربا،  ليصبح إجمالي عدد المتدربين بفنادق المحافظات المختلفة خلال الفترات المذكورة 36641 متدربا.

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