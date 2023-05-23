نهال يحيي تكشف تفاصيل لأول مرة عن مبادرتها " اكتشف جمال مصر"

قالت نهال يحيي صانعة محتوى لتشجيع السياحة و السفر، إنها بـ2018 قامت بزيارة عدة أماكن و خلال سفرها كانت تطلب من أهل المدن أن تذهب إلى أماكن تخص أهل البلد و ليس المسافرين، وحينها اكتشفت أماكن و شواطئ في غاية الجمال و النظافة، نظرا لعدم زيارة أو معرفة المصيفين بها.

و أوضحت "يحيي"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية"دي ام سي"، أن هذه كات بداية فكرتها لقيام مبادرة "أكتشف جمال مصر"، لتعريف الناس على هذه الشواطئ الغير مشهورة، و من هذه الشواطئ "باجوش"، قبل مرسى مطروح بـ 50 كيلو، معبرة عن سعادتها بزيارته.

و أضافت "يحيي"، أنها تحب توثيق هذه الأماكن و المعرفة بها، معقبة: " في أماكن في مصر لسه منعرفهاش و دي كانت فكرتي من المبادرة"، موضحة أنها تفضل في صناعتها للمحتوى أن توصل ما تتميز به كل مدينة من عادات و تقاليد و ثقافة تنفرد بها، و ذلك من خلال إرتدائها للملابس التراثية الخاصة بكل مدينه و تعبر عنها.

الزي جزء كبير من الثقافة

و تابعت، أنها أرادت توصيل فكرة أن مصر لديها العديد من الثقافات، و مختلف التراثات، و أن الزي و الأكلات هي جزء كبير من الثقافة، و أن هناك العديد من المحافظات تتميز بأكلات منفردة بأهلها و غير معروفة خارجها.