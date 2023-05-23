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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بنمو الطلب على البنزين

أسعار النفط ترتفع
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بنمو الطلب على البنزين


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، إذ يتوقع المستثمرون تقلص الإمدادات في السوق وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك+.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 % إلى 72.26 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت 0.5 % أمس الاثنين وخام غرب تكساس 0.6 %، إثر صعود بواقع 2.8 % في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو، التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس.

كما من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج، التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك+، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط. ودخلت التخفيضات حيز التنفيذ هذا الشهر.

كما يركز المستثمرون على المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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