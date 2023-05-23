وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

تقوم مصر باتخاذ العديد من الإجراءات لحدوث تطوير كبير فى حركة النقل ببعض المحافظات، لتقليل التلوث البيئي، وتستهدف تحويل جميع الاتوبيسات بـ القاهرة و الجيزة والقليوبية والإسكندرية، وبعض المحافظات، لكى تعمل بالطاقة النظيفة.

ويقول اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانون موازنة الإدارة المحلية، إنّ مؤتمر المناخ شهد مشاركة 230 أتوبيس كهرباء منهم 170 للهيئة، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول لتحويل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، كما أنه يوجد أتوبيسات تسير في شوارع القاهرة مثل الموجودة في شوارع لندن.

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التوسع باستخدام الأتوبيسات صديقة البيئة

وأضاف مصطفى: "تم إنشاء عدد محطات غاز لأتوبيسات الهيئة، على أن يستفيد منها الجمهور أيضآ، ومتوقع أن تدر العام المقبل 20 مليون جنيه، وهناك توجيه بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية، على أن تكون الجراجات الجديدة بمواصفات خاصة"، مشيرا إلى أنه في إطار تعظيم موارد الهيئة، تم وضع الإعلانات على الأتوبيسات، وإنشاء عددا من أبراج شبكات المحمول لتعظيم الموارد.

وفي عام 2021، تم توقيع عقد اتفاق مشترك بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والموقع بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة النقل العام بالقاهرة لتحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد إستهلاك السولار، و الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الإنبعاثات الضارة.

وفي إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة نظيفة واستخدام أتوبيسات صديقة للبيئة مع ترشيد الاستهلاك، حينها- تم تحويل تحويل الأتوبيس الواحد للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة تصل 530 ألف جنيه، وخطة تحويل الأتوبيسات بالهيئة تستغرق قرابة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربى مع الأخذ فى الاعتبار فترة ضمان للتشغيل 5 سنوات، حيث أنه تم اصدار قرار من النقل خلال السنوات المقبلة لن يتم استخدام أتوبيس يعمل بالسولار وكلها ستكون صديقة للبيئة.

إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعى

وفي نفس العام، تم إجراء تجربة على أتوبيسين بالهيئة وتحويلهم للعمل بالغاز ونجحت التجربة حيث تم تشغيل تلك الأتوبيسات على خطوط الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة لاتدخر جهدا فى القيام بأى أعمال تطوير من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن حيث تخدم أتوبيسات الهيئة بالقاهرة مليون ونصف مواطن يوميا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وكانت تقدم أتوبيسات الهيئة خدمة أشغال شاقة حيث تقطع آلاف الكيلو مترات يوميا على مختلف الخطوط لنقل المواطنين إلى مختلف مناطق القاهرة.

واستكمالات لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، يتم تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى، وشراء أتوبيسات جديدة، وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعى تابعة للهيئتين، وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونيًّا، وزيادة موارد الهيئة من خلال منظومة إعلانية على الأماكن التابعة لهما وعلى أتوبيساتهما، والتصرف فى المخزون الراكد والخردة.

ورفع الكفاءة الفنية للورش، والعاملين بالتدريب بصفة مستمرة، واستحداث خطوط جديدة، وتحسين مستوى الخدمة، باستخدام خاصية التتبع، والواى فاى، وأن تكون الهيئتان صديقتين للبيئة، خاصة مع توجيه القيادة السياسية بتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًّا، فضلًا عن ترشيد استهلاك السولار.

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والجدير بالذكر، أنه يتم تعديل 2262 أتوبيسًا تابعًا للهيئتين، منها 1962 أتوبيسًا يتبع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و300 لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديًّا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

ويعد حرص محافظة القاهرة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن.