سقوط رجال شرطة مزيفين يسرقون الأهالي بمدينة السلام

ضبط رجال المباحث تشكيل عصابى بالسلام لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية يستقلها 3 أشخاص ولدى قيامهم بإستبيان الأمر ، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم ، وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بالقاهرة ، وعثر بحوزتهم على كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت .

وبمواجهتم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" ، وإعترفوا بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.