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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشستر سيتي: هدفنا تحقيق ثلاثية تاريخية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

قال الألماني إيلكاي جوندوجان، إن فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، أمامه فرصة ذهبية لإحراز ثلاثية تاريخية هذا الموسم.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجاري 2022-2023، للمرة الثالثة تواليا، وينافس كأس إنجلترا، بجانب لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل للمباراة النهائية على حساب ريال مدريد، واصطدم بإنتر ميلان في النهائي.

وقال جوندوجان ، في تصريحات صحفية: "لم نخسر أي مباراة منذ أسابيع وهذا هو المعيار الذي يجب أن نضعه لأنفسنا".

وتابع: "نحن لا نفعل شيئا مختلفا، نفس الأشياء التي فعلناها في الأسابيع القليلة الماضية ونأمل أن تكون نهاية خاصة حقًا للموسم".

وأضاف: "أنا أحب النادي وأن أكون جزءًا من هذا الفريق المذهل، من الواضح أننا نريد إنهاء الموسم بلقبين آخرين، وستكون آخر مباراتين من الدوري الإنجليزي استعدادًا لذلك، لا نريد أن نتخلى عن أي شيء، يدي مستعدة لرفع لقبين آخرين".

ويعد هذا اللقب هو الخامس لمانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من أصل 9 ألقاب.

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