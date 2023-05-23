الحوار الوطني| محمد السلاب: مصر دولة واعدة تتمتع بإمكانيات وموقع جغرافي متميز

قال النائب محمد مصطفى السلاب ممثل حزب مستقبل وطن؛ إن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ولا احد يستطيع الانكار لما لاحظناه من تطوير كبير في البنية التحتية والتطوير العملاق في شبكة الطرق في جميع محافظات مصر فضلا عن انشاء العديد من المدن الجديدة وتطوير المطارات وسكك الحديد وهذا يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة ويؤدي إلى خلق المناخ المناسب لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال.

أضاف خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن مع ذلك مصر في سباق مع الزمن في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الواسعة في كافة القطاعات لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية؛ مشيرا الى ان المنطقة حولنا يزداد فيها التنافس لجذب الاستثمارات والمستثمرين وهذا يؤكد اهمية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحليه والأجنبية.

وتابع أن يجب إعطاء المزيد من الاهتمام بالقطاعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها الصناعة والزراعه وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة وخلق حوافز خاصة لخلق لجذب الاستثمارات وذلك يؤدي الى توفير العملة الصعبة وتحقيق الامن الغذائي وخلق الكثير من فرص العمل فضلا عن تحقيق خريطة استثمارية واضحة توضح ما لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.

واختتم كلمته ان مصر دولة واعدة في ضوء تمتعها ب إمكانيات وموقع جغرافي متميز في قلب العالم وسوق كبير وهو ما يبحث عنه كل مستثمر في العالم.