قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مكافآت مجمع البحوث الإسلامية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم قرارا رقم ١٨٩٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.

وأوضح القرار أن تكون مكافأة العضو المتفرغ في مجمع البحوث الإسلامية 5000 جنيه شهريًا، ويتقاضى بدل حضور جلسات ولجان بحد أقصى 3000 جنيه شهريًا عن كل جلسة يحضرها، بحد أقصى جلسة واحدة شهريًا.

وتكون مكافأة العضو غير المتفرع 3000 جنيه شهريًا، ويتقاضى بدل حضور الجلسات 3000 جنيه عن كل جلسة يحضرها، بحيث لا تزيد عن جلسة واحدة شهريًا.



بينما تكون مكافأة العضو الفخري والعضو المراسل بدل حضور مقداره 30 جنيها شهريًا عن كل جلسة يحضرها، على أن يمنح العضو المراسل المقيم مكافأة قدرها 500 جنيه سنويًا.