التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية| 13 معلومة عن الرابط والخطوات

التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية ( المدارس الرسمية والرسمية لغات أو المدارس التجريبية) .. أمر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيله وخطواته وشروطه .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد في نقاط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي خلال الساعات الماضية :
- رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 https://emis.gov.eg/
- بداية التقديم لرياض الاطفال 2023 من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023
- يشترط عند التقديم لرياض الاطفال 2023 ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)
- يتم تنسيق الطلاب المتقدمين على رابط تقديم المدارس التجريبية 2023 عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة
- فور القبول المبدئي على رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 ، تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية
- يمكن لولي الامر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال رابط التقديم لرياض الاطفال 2023
- بعد اعلان نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2023 يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول
- يلزم على المدرسة عند التقديم لرياض الاطفال 2023 الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الامر
- وفي حالة الولاية التعليمية عند التقديم لرياض الاطفال 2023 يتم الاطلاع على الحكم القضائي
- ويمكن للمدارس متابعة اعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم لرياض الاطفال 2023
- يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتدقمين إليها على رابط التقديم لرياض الاطفال 2023
- تقوم المدرسة بالتسجيل الالكتروني لموقف قبول او عدم القبول المبدئي للطلبات المقدمة للالتحاق بها على رابط التقديم لرياض الاطفال 2023
سبب اطلاق رابط التقديم لرياض الاطفال 2023
جدير بالذكر أن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة رابط التقديم لرياض الاطفال 2023، يأتي في إطار التوجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء ، على السادة أولياء الأمور ، واستعدادا للعام الدراسي 2023 / 2024.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 ، حرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الاعوام السابقة من انشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ، ليتمكن أولياء الامور من خلالها التقدم إلكترونيا لأبنائهم المصريين ، للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الاولى للتعليم الاساسي للمدارس الرسمية وكذلك التقدم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات