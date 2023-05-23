التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية| 13 معلومة عن الرابط والخطوات

التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية ( المدارس الرسمية والرسمية لغات أو المدارس التجريبية) .. أمر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيله وخطواته وشروطه .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد في نقاط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي خلال الساعات الماضية :

رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 https://emis.gov.eg/

بداية التقديم لرياض الاطفال 2023 من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023

يشترط عند التقديم لرياض الاطفال 2023 ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)

يتم تنسيق الطلاب المتقدمين على رابط تقديم المدارس التجريبية 2023 عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة

فور القبول المبدئي على رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 ، ت تاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية

تاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية يمكن لولي الامر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال رابط التقديم لرياض الاطفال 2023

بعد اعلان نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2023 يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول

التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول يلزم على المدرسة عند التقديم لرياض الاطفال 2023 الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الامر

وفي حالة الولاية التعليمية عند التقديم لرياض الاطفال 2023 يتم الاطلاع على الحكم القضائي

ويمكن للمدارس متابعة اعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم لرياض الاطفال 2023

يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتدقمين إليها على رابط التقديم لرياض الاطفال 2023

تقوم المدرسة بالتسجيل الالكتروني لموقف قبول او عدم القبول المبدئي للطلبات المقدمة للالتحاق بها على رابط التقديم لرياض الاطفال 2023

سبب اطلاق رابط التقديم لرياض الاطفال 2023

جدير بالذكر أن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة رابط التقديم لرياض الاطفال 2023، يأتي في إطار التوجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء ، على السادة أولياء الأمور ، واستعدادا للعام الدراسي 2023 / 2024.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 ، حرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الاعوام السابقة من انشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ، ليتمكن أولياء الامور من خلالها التقدم إلكترونيا لأبنائهم المصريين ، للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الاولى للتعليم الاساسي للمدارس الرسمية وكذلك التقدم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات