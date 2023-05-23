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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان عليهم وتشجيعهم.. محافظ الجيزة يتواصل هاتفيا مع طلاب الإعدادية بمستشفى 57357

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي التواصل تليفونيا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة بمستشفى ٥٧٣٥٧ والبالغ عددهم ثمانية طلاب والذين أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

 

وحرص المحافظ خلال التحاور معهم علي تشجيعهم للحصول علي أعلي الدرجات وبث روح التفاؤل فى نفوسهم.

 

واطمأن  المحافظ علي الحالة الصحية لهم ومدي توفير الرعاية اللازمة أثناء تأدية الامتحان واي مطالب للاستجابة إليها.

 

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتوفير كافه سبل الراحة والعناية اللازمة لطلاب ٥٧٣٥٧ من أبناء الجيزة  لتأدية الامتحانات دون أي معوقات مع المتابعة اليومية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

 

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال زيارة قامت بها محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم برئاسة اشرف سلومة مدير المديرية ووفد مرافق من المديرية للاطمئنان علي الحالة الصحية وانتظام سير الامتحانات لطلاب المحافظة مع تقديم عدداً من الهدايا لتشجيعهم .

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محافظ الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية مستشفى ٥٧٣٥٧ محافظة الجيزة الشهادة الإعدادية اللغة الأجنبية

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