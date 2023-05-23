روسيا: إنكار واشنطن ضلوعها في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" غير منطقي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن إنكار واشنطن ضلوعها في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا في مياه النرويج غير منطقي.

وقال المسئول الروسي -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة ملزمة بتعويض روسيا عن الأضرار الناجمة عن تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

وأضاف: "عليهم تعويضنا بالرغم من أنه لا يزال بإمكاننا مناقشة الأدلة بهذا الصدد، حيث التحقيقات لم تنته بعد، وهذه الصفحة لم تغلق، وعلى أي حال تستمر واشنطن بإنكار ضلوعها في التفجير متجاهلة حقيقة أن حججها ومبرراتها واهية وغير منطقية".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن نشر الولايات المتحدة وألمانيا لنتائج تحقيقات متطابقة في قضية تفجيرات "السيل الشمالي" في ذات الوقت، دليل على وجود تلاعب متعمد في نشر معلومات بهذا الصدد.

ونشر الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، في الثامن من فبراير الماضي، تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ26 من سبتمر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.

وأشار هيرش في تحقيقه إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، من قبل الولايات المتحدة، تحت غطاء تدريبات BALTOPS العسكرية، بدعم من المتخصصين النرويجيين.

من جانبه، نفى البيت الأبيض، بصورة قطعية، صحة المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافية".

