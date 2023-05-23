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بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن حالة الطقس والتقلبات الجوية، ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وإصدار وزارة الصحة عددا من النصائح والتحذيرات للمواطنين.

شاهد الفيديو:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة، مؤكدة  أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عند التقلبات الجوية.

وأوضح أن مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

و أن هناك ضرورة كبيرة لارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

شاهد الفيديو:

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