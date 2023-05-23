أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سحب الأهلي شكوى لجنة الانضباط باتحاد الكرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تواصل مع المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة والذي أكد لي أنه لن يصل له أي كلام رسمي من النادي الأهلي حتى اللحظة بشأن سحب الشكاوي.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن لا بد من النادي الأهلي الذهاب للمحكمة والتنازل رسميا يوم 28 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن فور إبلاغ اللجنة بتنازل الأهلي عن الدعوى يتم الدعوة لعقد اجتماع للنظر في قرار لجنة الانضباط.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي ملزم أن يتوجه يوم الأحد للمحكمة ، للتنازل وسحب الدعوى رسميا بشأن تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

غير حقيقي



وأكمل أحمد موسى، أن: "أي كلام يتم تداوله غير حقيقي ومحدش يعرف إيه اللي هيحصل".