نقل العاصمة إلي سيبيريا.. خطر مناخي غير مسبوق يهدد روسيا

حذر خبير من الصندوق العالمي للطبيعة، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تضطر في نهاية المطاف إلى نقل عاصمتها إلى سيبيريا بسبب تغير المناخ.

وقال أليكسي كوركورين، رئيس قسم المناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة في روسيا، إنه في حين أن هدف الوصول إلى "حياد الكربون" يمكن تحقيقه في جميع أنحاء العالم في وقت مبكر من عام 2060، فإن درجة الحرارة العالمية ستظل ترتفع بمقدار 2-2.5 درجة مئوية بحلول ذلك الوقت.

وقال كوركورين، إن “الزيادة ستؤدي إلى موجات حرارة كبيرة تضرب الكوكب بشكل متكرر.. أي أن الحرارة التي اعتدنا أن نحصل عليها مرة كل عشر سنوات ستأتي كل ثلاث سنوات. يمكنك العيش، لكن عليك التكيف".

وفي أسوأ السيناريوهات، قد ينتهي الأمر بارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 4.5-5 درجة مئوية قبل أن تتمكن البشرية من الوصول إلى أهداف "حيادية الكربون".

ويعتقد كوركورين أن مثل هذه الزيادة ستجعل كل ثمانية أو تسعة فصول صيف من أصل عشرة شديدة الحرارة، وبالنسبة لروسيا، قد يؤدي هذا السيناريو إلى نقل العاصمة من موسكو.

وقال كوركورين، إنها “مجرد حياة مختلفة، مما يعني أنه في الصيف سيكون من المستحيل العيش في مدينة مثل موسكو. من الممكن أنه إذا أصبح الأمر سيئا حقا، فستكون العاصمة، على سبيل المثال، كراسنويارسك أو نوفوسيبيرسك”، في إشارة إلى مدينتين رئيسيتين في سيبيريا.

في الوقت نفسه، اعترف كوركورين، بأن فرص تدهور الوضع المناخي التي ظلت بسرعة ضئيلة إلى حد ما.