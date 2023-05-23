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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا وانقطاع الكهرباء عن 3 قرى

أرشيفية
أرشيفية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، رومان ستاروفويت، إن ثلاث قرى في المنطقة انقطعت عن الكهرباء، اليوم الثلاثاء، بعد أن أسقطت طائرة مسيرة متفجرات على محطة كهرباء فرعية.

وقال ستاروفويت، عبر “تلجرام”: “تقوم أطقم الإصلاح حاليًا بأعمال الترميم. ولم يصب أي من السكان”.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، أبلغت المناطق الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية مرارًا وتكرارًا عن ضربات طائرات بدون طيار على بنيتها التحتية المدنية.

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وقالت موسكو إن كييف مسؤولة بشكل مباشر عن هجمات داخل أراضيها لكن أوكرانيا تنفي ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن التقارير حول ما يحدث في منطقة بيلجورود الروسية تثير القلق.

وقال دوجاريك: "التقارير حول ما يحدث في منطقة بيلجورود تثير القلق... ندعو الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد وكذلك عن الإجراءات والخطابات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر".

روسيا أوكرانيا كورسك منطقة كورسك الروسية موسكو كييف

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