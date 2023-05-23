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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن زيارة المبعوث الصيني للشئون الأوراسية لـ موسكو

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، أن تفاصيل الزيارة المرتقبة للممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوى، إلى موسكو لا تزال قيد الإعداد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "في الوقت الحالي يتم تنسيق تفاصيل الزيارة، وعندما يكون هناك وضوح بشأن جدوله ، سنقدم تحديثًا".

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة تاس، إنه من المتوقع أن يزور المبعوث الصيني روسيا في 26 مايو الجاري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، في وقت سابق، أن المبعوث الصيني سيزور روسيا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا وفرنسا للتشاور بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، حيث كان قد زار كييف يومي 16 و 17 مايو.

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