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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الروسي يزور الصين لأول مرة بعد توليه منصبه

صدى البلد

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى شنجهاي مساء أمس الاثنين، حيث تعد هذه أول زيارة رسمية له للصين منذ أن أصبح رئيس وزراء روسيا.

جدول الأعمال 

ووفقًا للتقارير، سيحضر ميشوستين منتدى الأعمال الصيني الروسي في شنجهاي اليوم الاثنين. كما سيزور معهد سينوبك شنجهاي لأبحاث البتروكيماويات ويلتقي بممثلي مجتمع الأعمال الروسي. بعد ذلك، سيذهب ميشوستين إلى بكين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في وقت سابق، أن الصين تتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق التبادلات الثقافية والمحلية من خلال زيارة رئيس الوزراء ميشوستين للصين، وضخ زخم قوي في انتعاش الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة RIA Novosti اليوم، ألقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خطابًا في منتدى الأعمال الصيني الروسي الذي عقد في شنجهاي اليوم.

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