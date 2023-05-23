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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري من روسيا بعد رصد قاذفات استراتيجية أمريكية قرب حدودها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، رصد قاذفتين إستراتيجيتين من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية، فوق بحر البلطيق، تقترب من حدود روسيا.

وقالت الدفاع الروسية: “لمنع انتهاك حدود روسيا، تم إرسال طائرة مقاتلة من طراز SU-27 من أسطول البلطيق لمرافقة القاذفات الأمريكية”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة روسية من طراز “Su-27” رافقت طائرتين من طائرات الدورية التابعة لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق كانتا تتجهان صوب الحدود الروسية.

ورصدت الرادارات الروسية فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية.

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وقال الدفاع الروسية في بيان: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود روسيا، تم الدفع بمقاتلة من طراز Su-27 من قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق في الجو. 

وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية باسم R وهي طائرة دورية تابعة لقاعدة اوريون من طراز -3 سي تابعة للبحرية الالمانية وطائرة دورية مضادة للغواصات اتلانتك -2 تابعة للبحرية الفرنسية".

الدفاع الروسية بحر البلطيق روسيا أمريكا

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