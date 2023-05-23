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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: محادثات مع روسيا وتركيا وأوكرانيا بشأن مشاكل اتفاق الحبوب

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تواصل محادثاتها مع روسيا وتركيا وأوكرانيا بشأن المشاكل المتبقية في اتفاق الحبوب، وتأمل في أن تصل الأغذية والأسمدة الروسية في نهاية المطاف إلى السوق العالمية.

وأضاف جوتيريش في اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي: "لا تزال القضايا المعلقة قائمة ولكن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيواصلون مناقشتها، وبالنظر إلى المستقبل، نأمل أن تتمكن صادرات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من الاتحاد الروسي وأوكرانيا من الوصول إلى الإمداد العالمي".

وأشار إلى أن هذا أمر متوقع في كل من مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم التي تلتزم الأمم المتحدة بدعم تنفيذها بالكامل.

وأوضح أن مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم للترويج للأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، ساعدت على استقرار الأسواق، وخفض الأسعار وتخفيف أزمة الغذاء. 

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن أوكرانيا تمكنت من تصدير أكثر من 30 مليون طن من الغذاء، لافتا إلى أن ذلك يشمل الحبوب المنقذة للحياة التي ينقلها برنامج الغذاء العالمي لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال واليمن.

وأضاف جوتيريش: "أرحب بتأكيد الاتحاد الروسي أنه سيواصل المشاركة في مبادرة البحر الأسود لمدة 60 يوما أخرى".

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