وفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يجرون محادثات حول تجارة الحبوب

قال مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم، إن وفودا فنية من تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تجري محادثات افتراضية بشأن قضايا تجارة الحبوب في الأيام المقبلة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق في مؤتمر صحفي، إن محادثات تجارة المواد الغذائية التي يشارك فيها ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد تعقد الأسبوع المقبل.

وأضاف، في الأيام القليلة المقبلة نتوقع أن يواصل الوفد الفني المفاوضات ويقدم النتائج إلى السلطات"، مؤكدا، أن الجتماع سيكون افتراضيا.

وتنص اتفاقية الغذاء التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022 على أنه سيتم شحن الحبوب والأغذية والأسمدة الكيماوية الأوكرانية من 3 موانئ بما في ذلك أوديسا عبر البحر الأسود. ويصبح مركز التنسيق المشترك في اسطنبول هو المسؤول عن تنسيق حركة السفن. وقد انتقدت موسكو مرارًا تنفيذ جزء التصدير من الاتفاقية. وفي الأسبوع الماضي، مددت روسيا الاتفاق دون إجراء أي تغييرات، لكنها تعهدت بوقف التنفيذ بعد 17 يوليو إذا لم يتم تلبية مطالبها.

تضمنت هذه المطالب إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام SWIFT. لكن الكرملين، قال إنه يعمل على خطة "تعادل فك الحظر عن سويفت".