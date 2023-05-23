عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل طريقة لعمل باسورد للحماية من الهاكرز.. فيديو

المهندس أحمد طارق،
المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات

أكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن هناك برامج تكشف حقيقة اختراق الهاكرز للجهاز المحمول، قائلا إنه يمكنك حماية موبايلك من خلال تحميل تطبيق "Twilio Aythy authentication” من بلاي ستور، ويمكنك حماية الواتساب عن طريق المزامنة الثنائية، كما أن الواتساب الذهبي مخترق بنسبة كبيرة.

ووجه "طارق"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، نصائح للمصريين قائلا: “عند كتابة باسورد عليك الابتعاد عن تاريخ ميلادك أو أرقام مميزة لك عند تسجيله، والـ باسورد لابد أن يكون به 16 حرفا كبيرا وصغيرا ورموز وحروف"، موضحًا أن الهاكرز يخترق جهازك في أقل من ثانية في حالة اكتفاء الباسورد بالبنود السابقة.

وأشار أحمد طارق، إلى أن الـ "gmail" هو أهم خانة يجب حمايتها، لأنه مفتاح رئيسي للجهاز وعليه الصور الخاصة بك ومرتبط به كافة الحسابات على السوشيال ميديا.
 

خبير أمن المعلومات برنامج حديث القاهرة المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

حفيدة شقيقة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح معنا

يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ