أفضل طريقة لعمل باسورد للحماية من الهاكرز.. فيديو

أكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن هناك برامج تكشف حقيقة اختراق الهاكرز للجهاز المحمول، قائلا إنه يمكنك حماية موبايلك من خلال تحميل تطبيق "Twilio Aythy authentication” من بلاي ستور، ويمكنك حماية الواتساب عن طريق المزامنة الثنائية، كما أن الواتساب الذهبي مخترق بنسبة كبيرة.

ووجه "طارق"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، نصائح للمصريين قائلا: “عند كتابة باسورد عليك الابتعاد عن تاريخ ميلادك أو أرقام مميزة لك عند تسجيله، والـ باسورد لابد أن يكون به 16 حرفا كبيرا وصغيرا ورموز وحروف"، موضحًا أن الهاكرز يخترق جهازك في أقل من ثانية في حالة اكتفاء الباسورد بالبنود السابقة.

وأشار أحمد طارق، إلى أن الـ "gmail" هو أهم خانة يجب حمايتها، لأنه مفتاح رئيسي للجهاز وعليه الصور الخاصة بك ومرتبط به كافة الحسابات على السوشيال ميديا.

