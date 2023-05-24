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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، مساء أمس، إثر انقلاب سيارة دبل كبينه بطريق شرق العوينات / الداخلة في الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بطريق شرق العوينات / الداخلة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

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وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "تامر جبريل أنس ٣٤ سنة من محافظة الفيوم، أسامة مسعد يوسف ٤٠ سنة مقيم بالفيوم، أحمد علي محمد علي٤٢ سنة مقيم بالمنصورة، طارق احمد محمد علي ٥٨ سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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