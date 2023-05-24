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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بفضل هبوط الأعلاف.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن بشكل تدريجي ومستمر خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، وكذلك أسعار الأعلاف.

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 24-5-2023 عند 62 جنيها للكيلو في المزرعة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن كميات الأعلاف التى تم الإفراج عنها ستؤثر بالإيجاب على أسعار الدواجن.

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وأضاف سامح السيد أن الإفراج عن الأعلاف ساهم فى عودة مربى الدواجن للنشاط مرة أخرى بداية من شهر رمضان.

وتابع سامح السيد قائلا:" كان يتم إنتاج 2 مليون و500 ألف طائر يوميا وزاد العدد لـ 3 ملايين و500 ألف حاليا، أي أن العدد زاد لمليون".

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، يوجد اكتفاء ذاتى من إنتاج الدواجن بنسبة 99%، وللشعور بأثر هذا الاكتفاء يجب تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن. 

 

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار علف الدواجن في الأسواق بأكثر من 1500 جنيه فقط ، على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار الفراخ للانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في الإفراج عن الأعلاف وتوافرها في الأسواق.

 قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة: "بالفعل أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق ونحن قد هوجمنا بشدة وقت ارتفاع أسعار الدواجن وكانت هذه مجرد أزمة في الأعلاف".

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-5-2022

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم للمستهلك الأربعاء 24-5-2023 ضمن نشرته الخدمية 
سعر الدواجن البيضاء اليوم تراوح بين 61.5 و62 جنيها للكيلو، ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 72 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم تراوح بين  61.5 و 62 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك مترواحة بين 70 و72 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 69 و70 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

 واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض  56 و 57 جنيها للكيلو. 

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 160 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 70 و73 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

واستقر أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 79 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 92 جنيها بداية الشهر الجاري، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 85 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 88 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 93 جنيها، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 101 جنيها ليصل في المزرعة إلى 105 جنيهات للطبق الواحد بارتفاع 4 جنيهات عن أسعار أول أمس. 

سعر الكتكوت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت اليوم الاربعاء 24، متراوحًا بين 10 و11 جنيهًا، بارتفاع جنيه واحد عن تعاملات أمس.

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