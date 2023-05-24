عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، صدمة لجماهير الأهلي بشأن إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الوداد المغربي، والتي تقام يوم 4 يونيو لمباراة الذهاب، و11 من نفس الشهر لموقعة الإياب في المغرب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن حمزة علاء الحارس الرابع بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من إصابة هو الآخر بعد علي لطفي والشناوي.

وأضاف: للأسف حمزة علاء الحارس الرابع للفريق الأول بالنادي الأهلي، يعاني من إصابة هو الأخر، وأصبح هناك ثلاث حراس في غرفة العلاج وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

واختتم: إصابة حمزة علاء ليست قوية وقد يلحق بالمباريات المقبلة، وهناك مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

روسيا: نشهد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم

بشرى سارة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ