شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير، صدمة لجماهير الأهلي بشأن إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الوداد المغربي، والتي تقام يوم 4 يونيو لمباراة الذهاب، و11 من نفس الشهر لموقعة الإياب في المغرب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن حمزة علاء الحارس الرابع بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من إصابة هو الآخر بعد علي لطفي والشناوي.

وأضاف: للأسف حمزة علاء الحارس الرابع للفريق الأول بالنادي الأهلي، يعاني من إصابة هو الأخر، وأصبح هناك ثلاث حراس في غرفة العلاج وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

واختتم: إصابة حمزة علاء ليست قوية وقد يلحق بالمباريات المقبلة، وهناك مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.