موسى مصطفى: الحوار الوطني ينعقد في توقيت مهم والمواطنة موجودة بين الجميع

أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أنّ الحوار الوطني ينعقد في توقيت مهم جدا، حتى يتفق الجميع على الأساس والمبادئ في المرحلة المقبلة.

وأضاف "موسى"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "يجب ضبط الإيقاع بحيث لا تكون هناك أخطاءً كثيرة، بالنسبة إلى قانون الأحزاب، فإننا نرفض أي شيء مبني على أس أو مراجع دينية".

وتابع رئيس حزب الغد: "شعب مصر لا يوجد فيه فارق بين مسلم أو مسيحي، والمواطنة موجودة بين الجميع، والتعامل مع مثل هذه الأمور يجب أن يتسم بالمنطق والتوازن والمساواة، وبالتالي فلا بد من عدم السماح بالأحزاب ذات المرجعية الدينية منعا من الخلافات المستقبلية".